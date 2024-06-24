Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ilk antrenmanına çıktı!
Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertliler ile ilk idmanına çıktı. İşte o görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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