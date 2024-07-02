FENERBAHÇE HABERLERİ | Edin Dzeko'yu hedef aldı! "Mourinho'nun takımında santrfor oynayamaz"
Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko ile çarpıcı ifadelerde bulundu. Kınalı sözlerinde, "Mourinho'nun takımında Dzeko santrfor oynamaz. 5 milyon avroluk yedek olmaz. Edin Dzeko, Fenerbahçe'de kalmamalı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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