Fenerbahçe kötü gidişe son vermek istiyor
Fenerbahçe Yukatel Denizlispor'u yenerek Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar ile Simon Falette, Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.
Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muriç ve Altay Bayındır ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Nabil Dirar Denizlispor karşısında takımdaki yerlerini alabilecek.
Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren Fenerbahçe, haftaya 39 puanla 7. sırada giriyor. Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor karşısına teknik direktörsüz çıkacak.
Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında son veren Yukatel Denizlispor'da Lopes, Sacko, Bergdich, Sackey, Mbamba'nın sakatlığı bulunuyor.
Ülker Stadı'nda saat 20'de başlayacak Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek.
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