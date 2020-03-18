18 Mart 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de teknik adam bilmecesi

Fenerbahçe'de teknik adam bilmecesi yaşanıyor. Pro Lisansı olmayan antrenör Zeki Murat Göle'nin 2 haftalık görev süresi sona erdi. Gözler şimdi yönetimin vereceği karara çevrildi. Talimatlara göre, Fenerbahçe'nin ivedi olarak Pro Lisans sahibi bir teknik adamı takımın başına getirmesi gerekiyor.
18.03.2020

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