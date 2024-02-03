Erman Toroğlu Antalyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu! "Sahada hırsız var"
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu ve ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Sahada hırsız var. Hırsız hakem, yorulunca muhabbete başlıyor. Oyun duruyor da duruyor. Tempoyu düşürüyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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