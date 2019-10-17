Fenerbahçe'de sol bek arayışı

Fenerbahçe devre arasında eksik görülen bölgelere takviye için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli teknik heyetin önceliği sol bek. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sonrası bu bölgede Nabil Dirar'ı oynatan teknik direktör Ersun Yanal, şampiyonluk yarışında aynı sorunla yeniden karşı karşıya kalmak istemiyor.

Sol bek için birçok alternatif belirleyen sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Dinamo Kiev'de forma giyen Vitali Mykolenko geliyor.

Fenerbahçe'nin, Ukrayna Milli Takımı'nın Portekiz ile oynadığı maçta 11'de sahaya çıkan Mykolenko'yu bir süredir yakın takipte olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde 20 yaşındaki sol bek için Dinamo Kiev'in kapısını çalması bekleniyor.