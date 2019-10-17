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Avrupa'nın gözü Muriç'in üzerinde

Avrupa'nın dev kulüpleri Vedat Muriç'i takipte... Muriç'i Kosova Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı mücadelede 3 Avrupa kulübü izledi.
17.10.2019

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Muriç, Kosova Milli Takımı'nın Karadağ'ı 2-0 yendiği mücadelede performansıyla beğeni topladı.

Kosova'nın 2. golüne imza atan Muriç, sahanın en iyilerinden biriydi. Karadağ karşısında 90 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, 50 kez topla buluştu. 14 kez ikili mücadele, 8 kez hava topu mücadelesi kazandı. Muriç, kaleye gönderdiği 8 şutun 4'ünde isabet sağladı.

Avrupa'nın dev kulüplerinin Vedat Muriç'e ilgisi sürüyor. Priştine'de oynanan Kosova-Karadağ mücadelesinde Atletico Madrid, Lazio ve Tottenham kulüpleri Vedat Muriç'i izledi.

25 yaşındaki futbolcu, 3 kulübün temsilcilerinden geçer not almayı başardı.

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