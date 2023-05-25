FENERBAHÇE HABERİ: Flaş İrfan Can Kahveci sözleri! "Yıldız statüsünde gelip..."
A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Sabah Sporu programında Fenerbahçe-Sivasspor maçını yorumladı. Umurhan, "İrfan Can'ı diğer oyunculardan ayırmak lazım. Yıldız statüsünde gelip o performansı sergileyemeyince taraftarla arası açıldı. Görev adamı pozisyonuna gelirse daha çok katkı verecektir. Sivas maçında da kalitesini oraya koydu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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