14 Nisan 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe'de şimdilik indirim gündeme gelmedi

Fenerbahçe Yönetimi futbolculardan indirim istemeyi şimdilik düşünmüyor. Süper Lig'in Haziran'da başlaması durumunda maaşlarda kesintiye gidilmeyecek.
14.04.2020
ABONE OL

DİĞER
Fenerbahçe'de şimdilik indirim gündeme gelmedi Fenerbahçe'de şimdilik indirim gündeme gelmedi 14.04.2020
Marc Wilmots adım adım Fenerbahçe'ye Marc Wilmots adım adım Fenerbahçe'ye 14.04.2020
Fenerbahçe'de son aday Marc Wilmots Fenerbahçe'de son aday Marc Wilmots 13.04.2020
Fenerbahçe'ye iki yıldız birden Fenerbahçe'ye iki yıldız birden 13.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Altay Bayındır: Takım olarak iyi reaksiyon gösteremedik Altay Bayındır: Takım olarak iyi reaksiyon gösteremedik 13.04.2020
Gökhan Gönül ve Caner Erkin F.Bahçe'ye dönmek istiyor "Gökhan Gönül ve Caner Erkin F.Bahçe'ye dönmek istiyor" 12.04.2020
Fenerbahçe'de 'Sinyor' Can Bartu anıldı Fenerbahçe'de 'Sinyor' Can Bartu anıldı 11.04.2020
Fenerbahçe'de gündem Gökhan Gönül ve Caner Erkin Fenerbahçe'de gündem Gökhan Gönül ve Caner Erkin 11.04.2020
Fenerbahçe'de direksiyon Emre Belözoğlu'nda Fenerbahçe'de direksiyon Emre Belözoğlu'nda 11.04.2020
Bir Fenerbahçe efsanesi: Can Bartu Bir Fenerbahçe efsanesi: Can Bartu 11.04.2020
Fenerbahçe'de gidenlerin yeri dolmadı Fenerbahçe'de gidenlerin yeri dolmadı 11.04.2020
Fenerbahçe'nin teknik adam arayışı sürüyor Fenerbahçe'nin teknik adam arayışı sürüyor 11.04.2020
Lucescu Fenerbahçe için doğru seçim değil "Lucescu Fenerbahçe için doğru seçim değil" 10.04.2020
Fernandao: Futbolu Türkiye'de bırakmak istiyorum Fernandao: Futbolu Türkiye'de bırakmak istiyorum 10.04.2020
Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelere destek Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelere destek 09.04.2020
Fenerbahçe'de evde çalışmalar sürüyor Fenerbahçe'de evde çalışmalar sürüyor 09.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de dev operasyon! 20 isim...
Avrupa'da 4 ülke corona virüsü önlemlerini gevşetiyor! Okul, mağazalar ve kafeler açılacak...
Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı! "Teklif gelmesi halinde..."
Galatasaray'da 8 ayrılık birden! Fatih Terim onay verdi
Galatasaray ve Mbaye Diagne'ye bir şok da corona virüsünden!
Beşiktaş'ta Ljajic'in yerine sürpriz transfer! Herkes Talisca'yı beklerken...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör