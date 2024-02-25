Oosterwolde'nin yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? "Art niyet ararım"
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde, Fall'un müdahalesi ile yerde kaldı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal pozisyonu değerlendirdi. Kapsal, "Bu pozisyonu göremiyorsanız VAR’a çıkmayın. Maçı o kadar monitörden seyrediyorsun farklı açıdan göremiyorsan VAR’a çıkma. Ben o zaman art niyet ararım. Bu müdahaleye penaltıyı vereceksin." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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