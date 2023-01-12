Fenerbahçe'de Samet Akaydın'dan transfer ve Jorge Jesus sözleri!
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydın, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe'ye gelmemde Jorge Jesus'un katkısı var." diyen 28 yaşındaki oyuncu, Çubuklu formaya layık olmaya çalışacağını dile getirdi. İşte açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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