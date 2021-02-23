Fatih Terim'den olumlu rapor! Altay Bayındır ve Fiorentina...

Son dakika spor haberleri:Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran Altay Bayındır için A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Gnel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'dan flaş bir transfer haberi geldi. Uzundurukan, "İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Altay Bayındır için Fatih Terim'den bilgi almış" dedi. (FB spor haberleri)

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