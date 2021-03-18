"Fenerbahçe'de Ozan Tufan neden kesik yedi?" Kadro kararına tepki...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerin nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağını yorumladı. "Orta saha çok önemli" diyen Alpaslan, "Ozan Tufan'ın performansı nedir, son durumu nedir bilmiyorum ama Ozan'ın birden bire kesilmesi Fenerbahçe'nin orta sahasını düşürdü. Beşiktaş'ın orta sahasına önlem alınması lazım" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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