Flaş Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu! "Kayıp sonrası Erol Bulut gönderilirse..."

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Dev derbi öncesi A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, iki takım açısından 3 ihtimali de değerlendirdi. "Beşiktaş kazanırsa ligin belirleyicisi olur" diyen Sarıdağ, "Fenerbahçe yenerse yarışa ortak olur. Kaybederse matematik şansı olmasına rağmen tamamen havlu atar. Erol hoca da gönderilirse eğer Ali Koç dönemindeki 4. hoca olacak. 'Sorun hocalarda mı yoksa bizim kurumsal yapımızda mı?' Fenerbahçe'de bu tartışılmaya başlar." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe haberleri

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