Fenerbahçe'de Gustavo zirvesi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Luiz Gustavo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Brezilyalı futbolcu ve menajerleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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