FENERBAHÇE HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Ali Koç eleştirisi! "Aciz kaldım demektense..."
A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe'deki teknik direktör gündemini değerlendirdi. Uluç, "Taraftarın ne dediği Ali Koç gibi bir başkan varken önemli değil. Ali Koç kafasında ne varsa onu yapıyor. İsmail Kartal'ın en büyük şansı, Ali Koç'un görüşmeye gittiği bütün adamlardan olumsuz yanıt alması. Ya mümkün değil ya da istedikleri para mümkün değil. Onun için Ali Koç, "Ben kimseyi bulamadım aciz kaldım bir hoca bulmaktan" demektense, "Taraftar çok istiyordu İsmail Kartal'ı ben Avrupa'daki temasları durdurdum Kartal'la devam edeceğim" diyebilir. Ama gelecek sene kaç maç dayanır İsmail Kartal?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Uluç'tan flaş Ali Koç eleştirisi! "Aciz kaldım demektense..." 21 Nisan 2022 | 12:00
06:09
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'a indi! 21 Nisan 2022 | 12:00
01:44
F.Bahçe'de teknik direktör senaryosu! 20 Nisan 2022 | 12:00
00:43
F.Bahçe'de İsak Vural rüzgarı! 20 Nisan 2022 | 12:00
01:13
Arda Güler'e flaş sözler! "M.City gelirse..." 18 Nisan 2022 | 12:00
00:43
Kartal'a flaş sözler! "Mourinho'yu getirseler..." 18 Nisan 2022 | 12:00
01:19
Kartal'ın durumu ne olacak? 17 Nisan 2022 | 12:00
00:56
Canlı yayında flaş yorum! "F.Bahçe ve transfer..." 17 Nisan 2022 | 12:00