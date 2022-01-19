Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'deki problemin nedeni..."
Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'in oynanacak Altay maçına çevrilirken sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Emin uluç aktardı. Uluç, "Fenerbahçe'de problem özgüven eksikliği ve takımdaki oyuncuların bireysel davranışlarıdır." dedi. (FB spor haberleri)
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