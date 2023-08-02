Fenerbahçe'de o isimlere dikkat çekti
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Zimbru karşsıında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından A Spor yorumcusu Yusuf Kenan Çalık, o isimler üzerinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
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