28 Şubat 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de moral yemeği

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik heyet ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.
28.02.2020

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