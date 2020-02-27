Hıncal Uluç: Bu derbi Fenerbahçe tarihinin en kara günlerinden biridir

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yaşananları masaya yatırdı. Uluç, "Bu derbi fenerbahçe tarihinin en kara günlerinden biridir ama skordan dolayı değil." ifadelerini kulllandı.