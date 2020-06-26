Fenerbahçe'de Miha Zajc ülkesine döndü

Fenerbahçe'de Miha Zajc sakatlığı olmamasına rağmen antrenmanda yer almadı ve ülkesi Slovenya'ya döndü. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Zajc'ın sakatlığı bulunmamasına rağmen akşam antrenmanına katılmadı ve ülkesine geri döndü" ifadelerini kullandı.

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