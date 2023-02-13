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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Jorge Jesus ve Attila Szalai Efe ile konuştu!

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, enkaz altından çıkarılan Efe'yi önce Jorge Jesus'la, sonrasında ise Attila Szalai ile konuşturdu. İşte o anlar... | FB SPOR HABERLERİ

13 Şubat 2023 | 14:30
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