09 Mart 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Mehmet Topal Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından önce kritik bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgisine göre sakatlanan Mehmet Topal'ın kadrodan çıkarıldığı bildirildi. A Spor muhabiri Evren Yavuz, canlı yayına bağlanarak detayları aktardı.
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