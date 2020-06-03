Fenerbahçe'de Max Kruse belirsizliği

Fenerbahçe'de iyileşme süreci uzayan Max Kruse'nin, Kayserispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyme şansı düşük görünüyor. Kruse'nin Alman kulüpleriyle temasta olduğu da belirtiliyor.

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