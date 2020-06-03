03 Haziran 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'nin hedefi kupa

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Trabzonspor'u 16 Haziran'da konuk edecek. Sarı-lacivertli takımın bu sezonki en önemli hedefi kupayı kazanmak.
03.06.2020
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