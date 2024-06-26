Fenerbahçe'de Levent Mercan'dan Jose Mourinho sözleri: İlk günden beri...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, takımın yeni sezon hazırlıkları için antrenman yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. İşte Mercan'ın sözleri... (FB spor haberi)
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