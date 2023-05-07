FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu?
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilere verilen penaltı kararını yorumladı. Toroğlu, "Hakemin önü açık, kendisinin görmesi lazım. Elle oynama var, penaltı kararı doğru." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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