FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'de hayal edilen golcü! "Belirleyici nokta..."
Fenerbahçe'de forvet arayışı sürüyor. Serdar Dursun dışında hücum hattında istenen gol katkısını bulamayan sarı lacivertli ekip nokta santrfor transferi yapmak istiyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman konuyu değerlendirdi. Karaman, "Herkesin hayat ettiği forvet tarzı Sörloth gibi. 2 maçta 1 gol atan bir golcü. Sörloth'un adı Fenerbahçe'de de geçiyor. Burada belirleyici nokta Jorge Jesus." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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