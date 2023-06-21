Fenerbahçe'de kritik hafta! Yeni teknik direktör ve Arda Güler...
Fenerbahçe'nin yeni sezonda yol haritasını belirlemesi adına bu hafta oldukça kritik olacak. Hem yeni teknik adam hem de Arda Güler'in geleceği netlik kazanacak. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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