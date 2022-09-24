FENERBAHÇE HABERLERİ | Joao Pedro'yu arı soktu!
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde antrenman sonrasında Joao Pedro açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısı esnasında ise Pedro'yu arı soktu. İşte o anlar... (FB SPOR HABERLERİ)
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