Fenerbahçe'de Isla iyileşti

Fenerbahçe'de takımla çalışmalara başlayan Mauricio Isla'nın ​Ankaragücü maçında takıma dönmesi bekleniyor. Emre ​Belözoğlu ise Galatasaray derbisi öncesi büyük ihtimalle dinlendirilecek.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi sakatlardan iyi haber geldi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sebebiyle son 3 lig maçını kaçıran Moses ve Isla takımla çalışmalara başladılar. İki futbolcudan Isla'nın Ankaragücü karşısında sahadaki yerini alması bekleniyor.

Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmaya devam ediyor. Milli takım kampında sakatlanan Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giymemişti. Tecrübeli futbolcunun Ankaragücü maçında oynaması zor gözüküyor. Teknik heyetin de Galatasaray derbisini düşünerek Emre Belözoğlu'na Ankaragücü karşısında görev vermesi beklenmiyor.

Hasan Ali Kaldırım'ın ise ekim ayındaki milli maç arasından sonra takımdaki yerini alması öngörülüyor.

Öte yandan Ersun Yanal, Alanyaspor maçında savunmadaki bireysel hatalar nedeniyle Adil Rami'yi Ankaragücü maçında ilk 11'e koymayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam, performansı sebebiyle eleştirilen Zanka'yı bu hafta yedek kulübesine çekebilir. Isla'nın takıma dönmesiyle 3 haftadır sağ bek oynayan Ozan Tufan da, Luis Gustavo ile birlikte savunmanın önünde yer alacak.