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Fenerbahçe'de iç transfer harekatı

Fenerbahçe yönetimi, ligin ikinci yarısında çıkış yapan ​Valbuena ve Soldado için yeni bir teklife hazırlanıyor.
18.05.2019

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