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Fenerbahçe'de hedef Avrupa
Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Favrupa kupalarına katılma hedefi için süper lig'de kayıp istemiyor.
27.06.2020
Sarı lacivertliler süper lig'de ikinci yarıya iyi başlamasına rağmen üst üste 7 maçta kayıp yaşadı ve şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Rotayı Türkiye Kupası'na çeviren Fenerbahçe yarı finalde Trabzonspor'a elenerek Avrupa kupalarına katılma şanslarından birini daha kaybetti...
Hedefsiz kalan ve maddi açıdan da sıkıntıların yaşandığı Fenerbahçe'de futbolcuların motivasyonunun da düştüğü öğrenildi.
Teknik heyet ve yönetimin oyuncuları, ligi en üst sırada bitirme ve Avrupa vizesi alma yolunda motive etmeye çalıştığı belirtildi.
43 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe galibiyet serisi yakalayarak ligi Alanyaspor ve Beşiktaş'ın üstünde tamamlamayı hedefliyor...
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