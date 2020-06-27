27 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Berke Özer 1 yıl daha Westerlo'da

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer 1 yıl daha Belçika ekibi Westerlo'da kiralık forma giyecek. Fenerbahçe Kulübü, 2019-2020 sezonunda Westerlo'da forma giyen Berke Özer'in gelecek sezon da kiralık olarak Westerlo'da oynayacağını duyurdu. Açıklamada, "Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.
27.06.2020
ABONE OL

DİĞER
Fenerbahçe çıkış arıyor Fenerbahçe çıkış arıyor 27.06.2020
Fenerbahçe'de hedef Avrupa Fenerbahçe'de hedef Avrupa 27.06.2020
Berke Özer 1 yıl daha Westerlo'da Berke Özer 1 yıl daha Westerlo'da 27.06.2020
Zajc ailevi sebeplerden dolayı ülkesine gitti "Zajc ailevi sebeplerden dolayı ülkesine gitti" 27.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'de Miha Zajc ülkesine döndü Fenerbahçe'de Miha Zajc ülkesine döndü 26.06.2020
Ömer Faruk Beyaz'ın şanssızlığı Ömer Faruk Beyaz'ın şanssızlığı 26.06.2020
Transfer bombası patlıyor! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye... Transfer bombası patlıyor! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye... 25.06.2020
Rıza Çalımbay varken ben Erol Bulut'u tercih etmem "Rıza Çalımbay varken ben Erol Bulut'u tercih etmem" 25.06.2020
Max Kruse Stuttgart tesislerinde! Max Kruse Stuttgart tesislerinde! 25.06.2020
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo zirvesi Fenerbahçe'de Luiz Gustavo zirvesi 25.06.2020
Fenerbahçe'de gündem kanat transferi Fenerbahçe'de gündem kanat transferi 25.06.2020
Emre ve Mert Hakan için flaş sözler! Fenerbahçe... Emre ve Mert Hakan için flaş sözler! Fenerbahçe... 24.06.2020
2 genç oyuncu Fenerbahçe'nin radarında 2 genç oyuncu Fenerbahçe'nin radarında 24.06.2020
F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona erdi F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona erdi 24.06.2020
Fenerbahçe'de Gustavo zirvesi Fenerbahçe'de Gustavo zirvesi 23.06.2020
F.Bahçe'nin rekorları altüst oldu F.Bahçe'nin rekorları altüst oldu 23.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Max Kruse'den şok sözler! "Şaka yaptım"
Fenerbahçe harekete geçti! Savunmaya milli yıldız...
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Corona virüs haritası güncellendi! Bu ilçelere dikkat...
Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray'dan Bakayoko bombası
Fenerbahçe'de yıldız oyuncu geri dönüyor! İşte Yeni Malatyaspor maçı 11'i
Fenerbahçe'ye Arjantinli kanat! Görüşmeler başlıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör