Berke Özer 1 yıl daha Westerlo'da

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer 1 yıl daha Belçika ekibi Westerlo'da kiralık forma giyecek. Fenerbahçe Kulübü, 2019-2020 sezonunda Westerlo'da forma giyen Berke Özer'in gelecek sezon da kiralık olarak Westerlo'da oynayacağını duyurdu. Açıklamada, "Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

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