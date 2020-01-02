02 Ocak 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de gündem transfer

Fenerbahçe Düsseldorf'ta forma giyen Ganalı futbolcu Nana Ampomah'ı transfer listesine aldı.
02.01.2020

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