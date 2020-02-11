11 Şubat 2020, Salı

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Fenerbahçe'de gidenler coştu

Fenerbahçe'den ayrılan hücum oyuncuları gittikleri takımlarda coşuyor. Son 2 sezonda sayısız gol pozisyonu harcayan sarı-lacivertlilerden ayrılan 5 hücum oyuncusu, bu sezon toplam 72 gole katkı yaptı.
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