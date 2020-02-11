11 Şubat 2020, Salı
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Fenerbahçe hücumda verimli olamıyor
Fenerbahçe maç başına şut sayısında Avrupa'da ilk 5'e girmesine rağmen, gol ortalamasında geride kaldı. Maç başına 13.9 şut çeken sarı-lacivertlilerin gol ortalaması 1.9'da kaldı.
11.02.2020
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