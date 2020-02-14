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Fenerbahçe'de sol bek sorunu çözüldü

Fenerbahçe sol bek problemine çözüm buldu. Sarı lacivertlilerin Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'skala ile anlaşma sağladığı belirtildi.
14.02.2020

Fenerbahçe, yaklaşık 6 aydır devam eden sol bek problemini çözüme kavuşturuyor.

Sabah Gazetesinin haberine göre sarı-lacivertliler, Alanyaspor'un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'sakala ile anlaşmaya vardı.

Yönetim, devre arası transferinin son gününde de 29 yaşındaki oyuncu için Akdeniz ekibi ile temas kurmuş ancak Erol Bulut'tan onay çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.

N'sakala, 2016 sezonunda Anderlecht'ten kiralık olarak Alanya'ya transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Bu sezon ligde 19 maçta forma giyip 1 asist yapan N'skala'nın mukavelesi 30 haziran 2020'de sona erecek.

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