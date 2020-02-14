14 Şubat 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'de sol bek sorunu çözüldü
Fenerbahçe sol bek problemine çözüm buldu. Sarı lacivertlilerin Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'skala ile anlaşma sağladığı belirtildi.
14.02.2020
Fenerbahçe, yaklaşık 6 aydır devam eden sol bek problemini çözüme kavuşturuyor.
Sabah Gazetesinin haberine göre sarı-lacivertliler, Alanyaspor'un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'sakala ile anlaşmaya vardı.
Yönetim, devre arası transferinin son gününde de 29 yaşındaki oyuncu için Akdeniz ekibi ile temas kurmuş ancak Erol Bulut'tan onay çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.
N'sakala, 2016 sezonunda Anderlecht'ten kiralık olarak Alanya'ya transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Bu sezon ligde 19 maçta forma giyip 1 asist yapan N'skala'nın mukavelesi 30 haziran 2020'de sona erecek.
EN ÇOK İZLENENLER
- 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
- Turgay Demir: Favori Trabzonspor
- Erzurumspor 1-4 Trabzonspor
- 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
- Erzurumspor 1-3 Trabzonspor
- Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi
- Erzurumspor 1-4 Trabzonspor
- Sivasspor 1-1 Antalyaspor | MAÇ ÖZETİ
- TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını verdi
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...