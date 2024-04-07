Ali Koç'a taraftarlardan büyük tepki! "Çok kırgınız"
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Süper Kupa maçı için bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak. Bu mücadele için flaş kararlar alan sarı-lacivertli ekip U19 ile maça çıkacak. Bu durumu ise fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk Şanlıurfa halkına sordu. İşte şehrin sakinlerinin olay hakkındaki yorumu...
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