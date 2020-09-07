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Fenerbahçe'de forvete son aday Jeolinton!

Santrfor arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. A Spor'da yayınlanan Transfer Hattı programında sarı-lacivertli takımın Brezilyalı golcü Joelinton'un durumunu takip ettiği ifade edildi.
07.09.2020
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