Fenerbahçe'de forvete son aday Jeolinton!

Santrfor arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. A Spor'da yayınlanan Transfer Hattı programında sarı-lacivertli takımın Brezilyalı golcü Joelinton'un durumunu takip ettiği ifade edildi.

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