Jose Sosa'dan Emre Belözoğlu açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Arjantinli yıldız, "Emre Belözoğlu bana göre Türkiye'nin gelmiş, geçmiş en iyi futbolcusu" ifadelerini kullandı.

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