Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman iddiası! Canlı yayında açıkladı
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin teknik direktör durumu hakkında konuştu. Bilgiç, "Abdullah Avcı ve İsmail Kartal'ın şansları yüzde 50-50. Mart ayından beri Jesus'un gideceği belliydi. Bir de üstüne transferler yapılıyor. Aykut Kocaman 'ben yokum' demişti ancak Ali Koç 'gel' derse o zaman işler değişebilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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