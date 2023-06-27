Flaş Vincenzo Montella sözleri! "Fenerbahçe'yi hak ediyordu"
A Spor yorumcusu Kartal Yiğit, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yiğit, "Büyük takımların başında olmak kolay değil. İsmail Kartal iletişim açısından önde olan bir hoca. Adaylar arasında getirilebilecek en olumlu isim. Camianın içinden gelmiş birisi. İsmail Kartal'ın gelen bu şansı çok iyi kullanması lazım. Yabancı bir terich olsaydı Montella ismi doğru olabilirdi. Montella Fenerbahçe'yi hak ediyordu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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