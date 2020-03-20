20 Mart 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal gerçeği
Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak 3 Mart'ta oynanan Trabzonspor maçında son kez görev yapan Ersun Yanal'ın sözleşmesinin 13 Mart'ta feshedildiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, pro lisansı bulunan altyapı antrenörü Serdar Dayat ile yola devam etmeyi planlıyor.
20.03.2020
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