Fenerbahçe'de Ersun Yanal gerçeği

Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak 3 Mart'ta oynanan Trabzonspor maçında son kez görev yapan Ersun Yanal'ın sözleşmesinin 13 Mart'ta feshedildiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, pro lisansı bulunan altyapı antrenörü Serdar Dayat ile yola devam etmeyi planlıyor.

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