Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'ndan 'Evde Kal' çağrısı

Fenerbahç'de oyuna sonradan girip oyunun akışını değiştiren ve sarı-lacivertli kulübe önemli katkılar veren Ferdi Kadıoğlu da koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde Kal' kampanyasına destek verdi. İşte 20 yaşındaki genç yıldızın o görüntüleri...

ABONE OL