Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması
Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Artık 6 tane finalimiz var. Hedefe ulaşmak için her şeyi yapacağız. Bizim parolamız belli: Altay savaşacak. Süper Lig'e 6 maç kaldı. Ben bunu söylüyorum ve takımımıza çok güveniyorum" dedi.
Son günlerde gündemde öne çıkan Fenerbahçe ile Yalçın Koşukavak haberlerini de değerlendiren Bozok, "Fenerbahçe ile başkanlar nezdinde bir temas oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp başkanımız Özgür Ekmekçioğlu durumu konuştu ancak şu anda önceliğimiz Altay'ın şampiyonluğu. Fenerbahçe'nin bu süreçteki tavrı nazikçeydi. Bu süreçte böyle bir şey olamayacağını anlattık. Şu anda sadece Altay'ın şampiyonluğunu düşünüyoruz. Hocamız böyle bir tekliften gurur duydu ancak Altay'da mutlu ve şampiyonluğa odaklanmış durumda. Fenerbahçe önümüzdeki sene yeni bir yapılanmaya gidecek. Yalçın hoca burada bir futbol aklı olarak düşünüldü. Biz Altay tarafında olduğumuz için işin bu kısmıyla çok ilgilenmiyoruz. Yalçın Koşukavak şu anda Altay'ın teknik direktörüdür. Yalçın hocamız şu an sadece Altay'ın şampiyonluğunu düşünüyor ancak sezon sonu ne olur bilemeyiz" diye konuştu.
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