Fenerbahçe'de Edin Dzeko: Hedefim takımın başarısı!
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 7-1 kazanırken, galibiyet sonrası Edin Dzeko açıklamalarda bulundu. Boşnak yıldız, "Bu ligde kolay bir maç yok. Bireysel hedefler için gelmedim, hedefim takımın başarısı." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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