06 Mart 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Dirar seferberliği

Sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan ve Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Nabil Dirar'ın Başakşehir maçına yetişebilmesi için adeta seferberlik ilan edildi.
05.03.2019

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