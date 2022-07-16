Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi sürüyor!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürürken, son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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