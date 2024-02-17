FENERBAHÇE HABERLERİ: Yönetime sert eleştiri! "Neden gönderdiniz?"
Trendyol Süper Lig'de 26. haftaya girilirken, A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi. Sarı-lacivertlileri eleştiren Kurtar, "Emre Mor, kilidi çözebilecek olan adamlardan biriydi. Neden gönderdiniz?" ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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